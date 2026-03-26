Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:41, 26 марта 2026Культура

Клявер высказался о воссоединении группы «Чай вдвоем»

Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певец Денис Клявер, известный по выступлениям в составе музыкальной группы «Чай вдвоем», высказался о возможном воссоединении коллектива. Его слова передает Telegram-канал «Звездач».

По словам Клявера, самое главное — что песни группы все еще звучат. Так что примирение со Стасом Костюшкиным, считает он, — вопрос времени.

«Думаю, это когда-то произойдет. Самое главное, что эти песни звучат, их слушают, делают ремиксы, например, на песню "Желанная". Это очень приятно», — сообщил Денис.

Ранее бывший участник «Чай вдвоем» Костюшкин стал актером, впервые снявшись в полнометражном кино. Певец и его супруга Юлия снялись в фильме «Атель-Матель».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok