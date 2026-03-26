Клявер высказался о воссоединении группы «Чай вдвоем»

Денис Клявер допустил воссоединение со Стасом Костюшкиным в группе «Чай вдвоем»

Певец Денис Клявер, известный по выступлениям в составе музыкальной группы «Чай вдвоем», высказался о возможном воссоединении коллектива. Его слова передает Telegram-канал «Звездач».

По словам Клявера, самое главное — что песни группы все еще звучат. Так что примирение со Стасом Костюшкиным, считает он, — вопрос времени.

«Думаю, это когда-то произойдет. Самое главное, что эти песни звучат, их слушают, делают ремиксы, например, на песню "Желанная". Это очень приятно», — сообщил Денис.

Ранее бывший участник «Чай вдвоем» Костюшкин стал актером, впервые снявшись в полнометражном кино. Певец и его супруга Юлия снялись в фильме «Атель-Матель».