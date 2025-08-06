Экс-солист группы «Чай вдвоем» стал актером

Певец Стаc Костюшкин впервые снялся в полнометражном кино

Бывший участник группы «Чай вдвоем» Станислав Костюшкин стал актером, впервые снявшись в полнометражном кино. Об этом сообщает MK.RU.

Певец с супругой Юлией снялись в фильме «Атель-Матель». «Я сначала посмотрю, потом поем попкорн, потом выйду... А еще жду, что хотя бы там, где меня будут показывать, там будут смеяться. Если нет, это будет вообще обидно, потому что я вроде как бы смешно все делал», — поделился Стаc Костюшкин на премьере картины.

Ранее бывший участник группы «Чай вдвоем» осудил роман эстрадного певца Григория Лепса с 19-летней Авророй Кибой.