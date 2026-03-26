17:48, 26 марта 2026

Луна стала причиной поездки российских депутатов в США

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mike Segar / Reuters

Российские депутаты посетят США по приглашению члена Палаты представителей Конгресса Анны Паулины Луны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольства России в Вашингтоне.

«Рабочая поездка российских депутатов в США совершается по приглашению их коллеги из республиканской фракции в палате представителей Анны Паулины Луны, представляющей избирательный округ в штате Флорида и известной своей активной поддержкой действующего американского президента», — сообщили в диппредставительстве.

В посольстве добавили, что визит важен для преодоления «токсичного наследия» недавнего прошлого в двусторонних отношениях. Отмечается, что российские депутаты намерены обсудить возможность поддержания постоянных контактов с коллегами из США.

24 марта в СМИ появилась информация, что делегация депутатов Госдумы в ближайшее время отправится в США для переговоров.

