Луна стала причиной поездки российских депутатов в США

Посольство России: Депутаты посетят США по приглашению конгрессвумен Луны

Российские депутаты посетят США по приглашению члена Палаты представителей Конгресса Анны Паулины Луны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольства России в Вашингтоне.

«Рабочая поездка российских депутатов в США совершается по приглашению их коллеги из республиканской фракции в палате представителей Анны Паулины Луны, представляющей избирательный округ в штате Флорида и известной своей активной поддержкой действующего американского президента», — сообщили в диппредставительстве.

В посольстве добавили, что визит важен для преодоления «токсичного наследия» недавнего прошлого в двусторонних отношениях. Отмечается, что российские депутаты намерены обсудить возможность поддержания постоянных контактов с коллегами из США.

24 марта в СМИ появилась информация, что делегация депутатов Госдумы в ближайшее время отправится в США для переговоров.