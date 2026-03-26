Экономика
02:11, 26 марта 2026

Минфин высказался о дополнительном НДС на банковские переводы

Сазанов: Минфин сейчас не планирует облагать НДС банковские операции
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Министерство финансов в настоящее время не имеет планов по дополнительному обложению налога на добавленную стоимость (НДС) по банковским операциям. При этом осенью может быть принято решение о необходимой корректировке, рассказал статс-секретарь, замминистра финансов России Алексей Сазанов, его слова приводит ТАСС.

Специалисты ведомства проводят мониторинг тех изменений, которые были приняты в прошлом году. «На данный момент и дальше осенью будем принимать решения по необходимости корректировки», — отметил чиновник.

В прошлом году российский лидер Владимир Путин подписал закон, который предполагает отмену освобождения от НДС операций и услуг, которые связаны с обслуживанием банковских карт, а также передачей и обработкой данных между участниками расчетов (процессинг, эквайринг). Между тем, по словам Сазанова, отмена льготы не приведет к серьезному удорожанию услуг по обслуживанию банковских карт россиян.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев спрогнозировал рост цен в России из-за НДС на операции по картам.

