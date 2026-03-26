Мирошник: За кампанией Зеленского против Орбана стоит Европа

Украина сегодня живет в той политической парадигме, которую ей диктуют западные государства. Таким мнением в беседе с журналистами ТАСС поделился посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник.

Между тем, за кампанией Зеленского против Орбана также стоит Европа, считает Мирошник.

Говоря о базе украинского экстремистского сайта «Миротворец», дипломат отметил, что платформа существует ровно до тех пор, пока этого хотят спонсоры Киева на Западе. По его словам, сам факт существования платформы является «маркером двойных стандартов» украинских союзников. Встревоженность официальных лиц Германии была заметна только после того, как в реестре появились западные журналисты.

«А то, что там записаны фамилии русских детей, украинских жителей, это никого не взволновало», — добавил он. Мирошник указал, что такие лицемерные действия говорят об одностороннем применении норм международного гуманитарного права.

Если западные кураторы изъявят желание и договорятся, то «Миротворца» не будет «уже завтра», подчеркнул посол.

Ранее сообщалось, что пятеро российских паралимпийцев попали в базу «Миротворца» после Игр-2026. Спортсменов обвинили в героизации российских военных, а также в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».