Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:57, 25 марта 2026Мир

Названы организаторы кампании Зеленского против Орбана

Мирошник: За кампанией Зеленского против Орбана стоит Европа
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина сегодня живет в той политической парадигме, которую ей диктуют западные государства. Таким мнением в беседе с журналистами ТАСС поделился посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник.

Между тем, за кампанией Зеленского против Орбана также стоит Европа, считает Мирошник.

Говоря о базе украинского экстремистского сайта «Миротворец», дипломат отметил, что платформа существует ровно до тех пор, пока этого хотят спонсоры Киева на Западе. По его словам, сам факт существования платформы является «маркером двойных стандартов» украинских союзников. Встревоженность официальных лиц Германии была заметна только после того, как в реестре появились западные журналисты.

«А то, что там записаны фамилии русских детей, украинских жителей, это никого не взволновало», — добавил он. Мирошник указал, что такие лицемерные действия говорят об одностороннем применении норм международного гуманитарного права.

Если западные кураторы изъявят желание и договорятся, то «Миротворца» не будет «уже завтра», подчеркнул посол.

Ранее сообщалось, что пятеро российских паралимпийцев попали в базу «Миротворца» после Игр-2026. Спортсменов обвинили в героизации российских военных, а также в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран разрешил России проход через Ормузский пролив

    В Конгрессе США призвали Зеленского заключить сделку с Россией

    Названо самое удачное вооружение «Ночного суперохотника»

    Названа сумма украденных мошенниками у россиян с помощью детей денег

    Звезды Голливуда внезапно стали выглядеть одинаково. Что с ними произошло?

    Названы организаторы кампании Зеленского против Орбана

    Депутат Рады подала в суд на главкома ВСУ

    Белый дом назвал список из 15 требований к Ирану ложью

    Карпин оценил возможность участия России в отборе к ЧЕ-2028

    В Британии встревожились из-за новой цели Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok