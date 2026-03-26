«Радиостанция Судного дня» передала сообщение о шмоне

В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучало сообщение со словом «шмон». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.
Так называемая радиостанция Судного дня передала новую шифровку в 13:10 по московскому времени. В других передачах станции слово «шмон» не встречалось.
НЖТИ 61130 ШМОН 6865 1342
УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание.
На волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.