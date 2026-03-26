Мирошник: Конфликт на Ближнем Востоке может подтолкнуть Киев к прагматизму

Владимир Зеленский может оказаться вынужденным проявить прагматизм на переговорах по урегулированию конфликта на Украине по мере развития войны на Ближнем Востоке. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) РФ Родион Мирошник.

«Пока Зеленскому выделяют огромные деньги, он стремится их потратить и не прекращать военные действия. Поэтому когда такого соблазна не будет, то гораздо более прагматичные подходы могут возобладать», — выразил мнение он.

Как утверждает дипломат, конфликт на Украине продолжается, пока его финансирует Запад. По этой причине любое воздействие на способность Запада его финансировать меняет переговорные условия для достижения урегулирования.

Ранее американская конгрессвумен Анна Паулина Луна призвала Владимира Зеленского заключить сделку с Россией. Она прокомментировала заявление Зеленского в интервью Reuters, согласно которому США предложили зафиксировать гарантии безопасности Киеву при условии, что Украина согласится вывести войска с Донбасса.