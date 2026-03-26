22:09, 26 марта 2026Культура

Стала известна причина смерти заслуженного артиста России Складчикова

Причиной смерти заслуженного артиста России Складчикова стала онкология
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Причиной смерти 75-летнего заслуженного артиста России Петра Складчикова стало онкологическое заболевание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Государственного академического Малого театра Тамару Михайлову.

«Петр Данилович умер в больнице, сегодня в 07:00 мск. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Он болел недолго, но в последние несколько месяцев болезнь обострилась», — рассказала Михайлова.

О смерти Складчикова стало известно днем 26 марта.

Петр Складчиков окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Он исполнил более 90 ролей на сцене Малого театра, где служил с 1975 года. Артист был задействован в таких спектаклях, как «Горе от ума», «Капитанская дочка», «Мертвые души», «Мой нежный зверь», «Снежная королева».

    Последние новости

    «Мы выйдем к их берегам». Иран пригрозил наземной операцией соседним странам. Какие цели преследует Тегеран?

    Марка Soueast объяснила причины сокрушительного обвала продаж машин

    В Европе оценили возможность ускоренного вступления Украины или Молдовы в ЕС

    На Украине заявили о продвижении ВС России в трех населенных пунктах

    Зеленский обратился к украинцам с громким призывом

    В Госдуме анонсировали возможный визит конгрессвумен Луны в Россию

    Букмекеры назвали фаворита в поединке Мэйуэзер — Пакьяо

    Озвучен прогноз Путина по конфликту на Ближнем Востоке

    Эстонцев призвали привыкать к налету украинских дронов

    Раскрыто решение для прекращения террора ВСУ в Черном море

    Все новости
