Стала известна причина смерти заслуженного артиста России Складчикова

Причиной смерти 75-летнего заслуженного артиста России Петра Складчикова стало онкологическое заболевание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Государственного академического Малого театра Тамару Михайлову.

«Петр Данилович умер в больнице, сегодня в 07:00 мск. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Он болел недолго, но в последние несколько месяцев болезнь обострилась», — рассказала Михайлова.

О смерти Складчикова стало известно днем 26 марта.

Петр Складчиков окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Он исполнил более 90 ролей на сцене Малого театра, где служил с 1975 года. Артист был задействован в таких спектаклях, как «Горе от ума», «Капитанская дочка», «Мертвые души», «Мой нежный зверь», «Снежная королева».

