14:03, 26 марта 2026Культура

Умер заслуженный артист России Петр Складчиков

Ольга Коровина

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Актер театра и кино, заслуженный артист России Петр Складчиков ушел из жизни в возрасте 75 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственного академического Малого театра.

«Настоящий мастер эпизода, любой его выход в спектакле — это запоминающийся образ. Его голос и фактуру, раз увидев, совершенно невозможно забыть», — отметили представители театра, выразив соболезнования родным и близким артиста. Дата и место прощания будут объявлены позже.

Петр Складчиков окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Он исполнил более 90 ролей на сцене Малого театра, где служил с 1975 года. Артист был задействован в таких спектаклях, как «Горе от ума», «Капитанская дочка», «Мертвые души», «Мой нежный зверь», «Снежная королева».

Что думаешь? Оцени!
    Последние новости

    «Мы не должны обменивать эти гарантии безопасности на другие». Зеленский отверг требование вывести ВСУ из Донбасса. Что он сказал?

    Российский космонавт поделился рецептом «космического» кулича

    В России обсудят запрет экспорта бензина

    Орбан обратился к Зеленскому с призывом об агентах Украины

    Россиянин объелся крыжовника и поджег жену

    Сооснователя «Российской ЛГБТ-сети» объявили в розыск

    Дмитриев заявил о наступлении самого мощного энергокризиса в истории

    Умер заслуженный артист России Петр Складчиков

    Спецпредставитель Путина указал на «вой врагов» из-за сотрудничества России и США

    Ряд отраслей российской экономики столкнулся с серьезной проблемой

    Все новости
