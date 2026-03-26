Умер заслуженный артист России Петр Складчиков

Заслуженный артист России Петр Складчиков ушел из жизни в возрасте 75 лет

Актер театра и кино, заслуженный артист России Петр Складчиков ушел из жизни в возрасте 75 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственного академического Малого театра.

«Настоящий мастер эпизода, любой его выход в спектакле — это запоминающийся образ. Его голос и фактуру, раз увидев, совершенно невозможно забыть», — отметили представители театра, выразив соболезнования родным и близким артиста. Дата и место прощания будут объявлены позже.

Петр Складчиков окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Он исполнил более 90 ролей на сцене Малого театра, где служил с 1975 года. Артист был задействован в таких спектаклях, как «Горе от ума», «Капитанская дочка», «Мертвые души», «Мой нежный зверь», «Снежная королева».