Установлены личности затолкавших девушку в машину в Москве

В Москве в отдел полиции доставили мужчин, затолкавших девушку в машину. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Личности напавших оперативно установили, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в сети появилось видео, как неизвестные хватают в Москве девушку и грубо тащат ее в автомобиль, после этого машина с потерпевшей уехала в неизвестном направлении. Об этом стало известно полиции, была начала проверка. Предварительно установлено, что один из родственников девушки отправил ее таким образом в рехаб.

