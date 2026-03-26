16:26, 26 марта 2026Силовые структуры

Установлены личности затолкавших девушку в машину в Москве

В Москве в отдел полиции доставили мужчин, затолкавших девушку в машину
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве в отдел полиции доставили мужчин, затолкавших девушку в машину. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Личности напавших оперативно установили, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в сети появилось видео, как неизвестные хватают в Москве девушку и грубо тащат ее в автомобиль, после этого машина с потерпевшей уехала в неизвестном направлении. Об этом стало известно полиции, была начала проверка. Предварительно установлено, что один из родственников девушки отправил ее таким образом в рехаб.

Ранее сообщалось, что в Воронеже полиция задержала мужчину за стрельбу на рынке.

