В Латвии выдвинули требование Украине из-за упавшего дрона

Латвийский эксперт Вердиньш: Киев должен сообщать об ударах вблизи Прибалтики

Киев должен предупреждать заранее об ударах вблизи стран Прибалтики. Такое заявление сделал латвийский военный эксперт Мартиньш Вердиньш, его словам передает портал lrt.lt в Telegram.

«Украинские коллеги должны быть на прямой связи с нашими вооруженными силами и заблаговременно предупреждать об ударах», — выдвинул он требование.

Подобное заявление Вердиньш сделал из-за вторжения украинского дрона в воздушное пространство республики. Обломки упавшего беспилотника были найдены 25 марта в Краславском крае на юго-востоке Латвии.

Позднее появилась информация, что Министерство иностранных дел Латвии выразило протест в связи с вторжением украинского дрона в воздушное пространство республики. Ведомство вызвало временного поверенного в делах России в Риге и вручило ему ноту. По их версии, украинский беспилотник появился в воздушном пространстве республики со стороны РФ.