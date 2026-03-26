10:47, 26 марта 2026Бывший СССР

В Латвии выдвинули требование Украине из-за упавшего дрона

Латвийский эксперт Вердиньш: Киев должен сообщать об ударах вблизи Прибалтики
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Latvian Defence Forces / Handout / Reuters

Киев должен предупреждать заранее об ударах вблизи стран Прибалтики. Такое заявление сделал латвийский военный эксперт Мартиньш Вердиньш, его словам передает портал lrt.lt в Telegram.

«Украинские коллеги должны быть на прямой связи с нашими вооруженными силами и заблаговременно предупреждать об ударах», — выдвинул он требование.

Подобное заявление Вердиньш сделал из-за вторжения украинского дрона в воздушное пространство республики. Обломки упавшего беспилотника были найдены 25 марта в Краславском крае на юго-востоке Латвии.

Позднее появилась информация, что Министерство иностранных дел Латвии выразило протест в связи с вторжением украинского дрона в воздушное пространство республики. Ведомство вызвало временного поверенного в делах России в Риге и вручило ему ноту. По их версии, украинский беспилотник появился в воздушном пространстве республики со стороны РФ.

    Последние новости

    В Челябинске девятиклассник пронес в школу арбалет и напал на педагога и одноклассницу. Что известно?

    Появилась информация о напавших на российского корреспондента

    В США встревожились из-за удара Ирана по американским HH-60M и AN/MPQ-64 в Ираке

    Найдена главная причина коррозии китайских автомобилей

    В Москву вернется снег

    Российские фермеры предупредили об угрозе падения урожая

    Киркоров пожаловался на халтуру в музыке

    Боец «Ахмата» выжил после сброса с дрона ВСУ на голову благодаря одной детали

    Власти рассказали о состоянии напавшего на школу с арбалетом российского подростка

    Саудовская Аравия урежет продажи нефти крупнейшим странам Азии

    Все новости
