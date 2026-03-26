В МИД РФ отреагировали на отмену концерта Дитера Болена

Захарова назвала отмену концерта Болена в Литве из-за слов о России глупостью

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость об отмене концерта экс-участника Modern Talking Дитера Болена в Литве. Ее слова передает РИА Новости.

По мнению Захаровой, срыв концертов из-за положительных слов о России — невозможная глупость и национализм.

«Глупость невозможная. Глупость и национализм, переходящий в нацизм, — заявила она на брифинге.

Также дипломат подчеркнула, что подобные решения принимаются не гражданами страны, а русофобским режимом, которым так и не удалось отменить Россию и русскую культуру в мире.

Ранее народная артистка России, прима Большого театра Светлана Захарова подтвердила отмену своих выступлений в Риме.