11:41, 18 марта 2026Культура

Захарова указала на отмену русской культуры в Европе

Балерина Светлана Захарова подтвердила отмену своих выступлений в Риме
Ольга Коровина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Народная артистка России, прима Большого театра Светлана Захарова подтвердила отмену своих выступлений в Риме. Ее комментарий приводит ТАСС.

Захарова сообщила, что организаторы гала-концерта Les Etoiles сделали все возможное, чтобы ее выступления состоялись, однако, по их словам, не смогли противостоять огромному внешнему и внутреннему давлению. Балерина подчеркнула, что уже сталкивалась с такими ситуациями.

«В Европе продолжается политика отмены русской культуры. Это не первый подобный случай в моей практике», — заявила Захарова.

Ранее балерина Анастасия Волочкова прокомментировала отмену выступлений Светланы Захаровой в Риме. По ее словам, решение организаторов связано со страхом перед российскими артистами и спортсменами, представляющими угрозу из-за высокого уровня профессионализма.

