Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:20, 25 марта 2026Россия

В России задумались об ответственности из-за онлайн-продаж никотина

ТАСС: В РФ могут ввести наказание за пропаганду данных о продаже никотина онлайн
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

В России начали говорить о возможности введения административного наказания за распространение информации о дистанционной продаже никотинсодержащей продукции. Инициатива стала предметом для обсуждения на заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, сообщает ТАСС.

Как уточняется, в части продаж никотинсодержащей продукции через сеть интернет на совещании речь зашла о том, что Росалкогольтабакконтроль вместе с Минфином будут работать по установлению данной меры. Предполагается, что может быть введена административная ответственность для случаев, когда в сетевом пространстве распространяются сведения о дистанционной продаже никотина.

Ранее «Ведомости» писали, что в России решили запретить продажу табачной продукции на остановках. Соответствующую инициативу поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok