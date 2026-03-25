В России задумались об ответственности из-за онлайн-продаж никотина

ТАСС: В РФ могут ввести наказание за пропаганду данных о продаже никотина онлайн

В России начали говорить о возможности введения административного наказания за распространение информации о дистанционной продаже никотинсодержащей продукции. Инициатива стала предметом для обсуждения на заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, сообщает ТАСС.

Как уточняется, в части продаж никотинсодержащей продукции через сеть интернет на совещании речь зашла о том, что Росалкогольтабакконтроль вместе с Минфином будут работать по установлению данной меры. Предполагается, что может быть введена административная ответственность для случаев, когда в сетевом пространстве распространяются сведения о дистанционной продаже никотина.

Ранее «Ведомости» писали, что в России решили запретить продажу табачной продукции на остановках. Соответствующую инициативу поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.