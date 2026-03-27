Артемий Лебедев не захотел надолго расставаться со Слепаковым

Блогер Лебедев заявил, что не хотел бы надолго расставаться со Слепаковым

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что не хотел бы терять контакт с юмористом Семеном Слепаковым (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущим в Израиле. Об этом он рассказал в выпуске «Самых честных новостей», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Комментируя слова Слепакова о том, что он не хочет терять аудиторию в России, Лебедев сказал: «Мы тоже не хотим надолго расставаться с Семеном Слепаковым».

При этом дизайнер выразил сожаление из-за того, что юморист живет в «колхозном Израиле», и признался, что не понимает, почему Слепаков выбрал эту страну для жизни. Лебедев также назвал Израиль мегапровинциальным государством и подчеркнул, что сталкивался там с плохим сервисом и хамским отношением к людям.

Ранее Слепаков признался, что не хотел бы разрывать связь с поклонниками из России. По его словам, в стране живет много хороших людей, которые нуждаются в его юморе.