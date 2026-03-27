14:16, 27 марта 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев не захотел надолго расставаться со Слепаковым

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что не хотел бы терять контакт с юмористом Семеном Слепаковым (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущим в Израиле. Об этом он рассказал в выпуске «Самых честных новостей», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Комментируя слова Слепакова о том, что он не хочет терять аудиторию в России, Лебедев сказал: «Мы тоже не хотим надолго расставаться с Семеном Слепаковым».

При этом дизайнер выразил сожаление из-за того, что юморист живет в «колхозном Израиле», и признался, что не понимает, почему Слепаков выбрал эту страну для жизни. Лебедев также назвал Израиль мегапровинциальным государством и подчеркнул, что сталкивался там с плохим сервисом и хамским отношением к людям.

Ранее Слепаков признался, что не хотел бы разрывать связь с поклонниками из России. По его словам, в стране живет много хороших людей, которые нуждаются в его юморе.

    Последние новости

    В НАТО начался раскол

    Иран не захотел прекращать военные действия против США и Израиля

    Сокращение населения Украины измерили городом

    США пригрозили оставить Евросоюз без искусственного интеллекта

    Водителей предупредили о штрафе за перекрытие выхода из подъезда

    Артемий Лебедев не захотел надолго расставаться со Слепаковым

    Чехия возмутилась нападением на Русский дом в Праге

    Приехавший на олимпиаду в Москву школьник выпал из окна

    Александр Ревва показал внешность отметившей 13-летие дочери

    Иностранец попытался вывезти из России ценный столетний самовар и попался таможенникам

    Все новости
