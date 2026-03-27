04:01, 27 марта 2026Интернет и СМИ

Мужчина игриво шлепнул жену на глазах у пятилетнего ребенка и пожалел об этом

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Zman Photography / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Puzzleheaded-Aerie48 рассказал, как обычный утренний ритуал привел его сына в кабинет школьного директора. По словам автора, это произошло, когда он уезжал из дома на работу.

«Сегодня утром моя жена должна была отвезти ребенка в школу, поэтому я, как обычно, похлопал ее по попе и сказал: "Я тебя люблю". День шел, как обычно, пока мне не позвонила жена и не сказала, что что-то случилось с нашим сыном и его учительницей», — написал автор.

Прибыв по просьбе супруги в учебное заведение, он вместе с ней зашел в кабинет директора. От него автор и узнал, что ребенок скопировал его утренний ритуал, похлопал свою учительницу по ягодицам и сказал, что любит ее.

«Мы с женой были крайне смущены этой ситуацией, но его учительница отнеслась к этому с пониманием. Мы все поговорили с ним и обсудили, почему это неприемлемо. Полагаю, он считал, что это такой способ показать свою любовь к кому-то. Не стоит шлепать жену по попе на глазах у пятилетнего ребенка», — заключил автор.

Ранее короткая поездка с племянником-школьником стала ночным кошмаром для взрослого мужчины. Оказавшись в машине, ребенок практически сразу принялся за изучение аккаунтов своего дяди в социальных сетях, уделив особое внимание его подписчицам.

    Трамп отложил удары по энергетике Ирана на десять дней. Что заставило президента США передумать?

    Россиянам перечислили признаки автомобильной зависимости

    Глава Генштаба ЦАХАЛ предрек крах армии Израиля из-за одной проблемы

    Рубио назвал конфликт на Украине «не войной США»

    Беременная бегемотиха расправилась со стажеркой

    Врач предупредил о неочевидной опасности незащищенного орального секса

    Назван беспроигрышный вариант для Трампа закончить войну с Ираном

    В Европе решили отказаться еще от одного вида энергетики из России

    Еще одна сила объявила о готовности вступить в конфликт на Ближнем Востоке

    Экзотический фрукт оказался полезен в борьбе с болезнью Альцгеймера

    Все новости
