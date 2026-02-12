Короткая поездка с племянником-школьником стала ночным кошмаром для взрослого мужчины

Пользователь Reddit с ником NoHelmetsInHell рассказал о том, как по просьбе сестры забирал из школы ее 12-летнего сына. Короткая поездка с племянником показалась ему ночным кошмаром.

Ребенок практически сразу принялся за изучение аккаунтов своего дяди в социальных сетях. Увидев его на одном из снимков в компании девушки, он перешел в ее профиль и начал ставить ей лайки, параллельно выведывая у дяди, планирует ли он «сделать ее беременной». В ответ на просьбу остановиться школьник предположил, что его родственник просто ревнует.

В итоге он сам со своего аккаунта написал девушке личное сообщение с предложением провести время с ним и с его дядей в День святого Валентина. Будучи шокированным такой наглостью, автор пригрозил, что расскажет больной матери ребенка о его поведении, что ее сильно огорчит.

«Он сказал, что его мама на самом деле не больна и, по всей видимости, "повредила попу". Он рассмеялся, описывая, как смешно было наблюдать за ее походкой. Я спросил, как именно она повредила попу, на что он пожал плечами и предложил мне задать этот вопрос его отцу, потому что именно на него злится из-за этого моя сестра», — написал автор.

Он добавил, что с радостью передал мальчика его матери, хотя и не мог спокойно смотреть ей в глаза, представляя сцены изощренного секса сестры с ее супругом.

Ранее другой пользователь Reddit пожаловался на потерю интереса к своей 32-летней девушке. Он посетовал на то, что это стало следствием их не вполне удачной половой жизни.