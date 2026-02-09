Мужчина приревновал свою девушку к неожиданному конкуренту

Пользователь Reddit с ником So_so_pitted пожаловался на потерю интереса к своей 32-летней девушке. Он посетовал на то, что это стало следствием их не вполне удачной половой жизни.

«Моей девушке обычно требуется час или два, чтобы достичь оргазма, и это снижает мой интерес к сексу с ней. Я тщательно следую ее инструкциям — одновременно скручиваю, тяну, сосу и потираю, чтобы помочь ей достичь оргазма, но после часа таких действий, когда конца и края им не видно, я теряю мотивацию и расстраиваюсь», — написал автор.

При этом он никак не может выбросить из головы один из диалогов со своей избранницей, во время которого та призналась, что самостоятельная мастурбация у нее занимает буквально две-три минуты. Правда, при этом ей приходится смотреть порнографию.

«Мы тоже довольно лояльно относимся к сексуальным извращениям, но начинает казаться, что ее интерес к этому — всего лишь костыль, вызванный полной невосприимчивостью к обычному сексу. Как будто ей всегда нужна максимальная стимуляция, чтобы получить удовольствие. Я считаю, то, что она делает в одиночку, меня не касается, но на данном этапе, думаю, ее порнозависимость негативно сказывается на наших отношениях», — заключил автор.

