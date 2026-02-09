Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:00, 10 февраля 2026Интернет и СМИ

Мужчина приревновал свою девушку к неожиданному конкуренту

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником So_so_pitted пожаловался на потерю интереса к своей 32-летней девушке. Он посетовал на то, что это стало следствием их не вполне удачной половой жизни.

«Моей девушке обычно требуется час или два, чтобы достичь оргазма, и это снижает мой интерес к сексу с ней. Я тщательно следую ее инструкциям — одновременно скручиваю, тяну, сосу и потираю, чтобы помочь ей достичь оргазма, но после часа таких действий, когда конца и края им не видно, я теряю мотивацию и расстраиваюсь», — написал автор.

При этом он никак не может выбросить из головы один из диалогов со своей избранницей, во время которого та призналась, что самостоятельная мастурбация у нее занимает буквально две-три минуты. Правда, при этом ей приходится смотреть порнографию.

«Мы тоже довольно лояльно относимся к сексуальным извращениям, но начинает казаться, что ее интерес к этому — всего лишь костыль, вызванный полной невосприимчивостью к обычному сексу. Как будто ей всегда нужна максимальная стимуляция, чтобы получить удовольствие. Я считаю, то, что она делает в одиночку, меня не касается, но на данном этапе, думаю, ее порнозависимость негативно сказывается на наших отношениях», — заключил автор.

Ранее другая пользовательница Reddit пожаловалась на своего 18-летнего бойфренда, который потерял интерес к сексу. По словам девушки, причиной проблемы стала ее потребность в стимуляции клитора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цифра намного меньше». Бывший командир «Азова» упрекнул Генштаб ВСУ во лжи о потерях армии России

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    Найден простой способ избавиться от панических атак без таблеток

    Десятки вагонов сошли с рельсов в российском регионе

    Захарова возмутилась одним решением в отношении Бербок

    В российском регионе сработала система ПВО

    В сети обсудили фигуру 65-летней звезды «Грязных танцев» на фото в купальнике

    Порномодели запретили въезд в страну из-за порно в смартфоне

    Мужчина приревновал свою девушку к неожиданному конкуренту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok