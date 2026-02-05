Девушка пожаловалась на потерявшего интерес к сексу после потери девственности бойфренда

18-летняя пользовательница Reddit пожаловалась на своего 18-летнего бойфренда, который потерял интерес к сексу. По словам девушки, причиной проблемы стала ее потребность в стимуляции клитора.

Автор поста рассказала, что они с парнем встречаются четыре месяца, и уточнила, что они стали первыми сексуальными партнерами друг у друга. Девушка посетовала на то, что ее парень до сих пор не понимает, что большинству женщин недостаточно только проникновения, чтобы достичь оргазма, поэтому обижается, если партнерша стимулирует клитор во время интимной близости.

«Искра в нем погасла, он подавлен, потому что думает, что я не хочу его, что он лишний и что он не доставляет мне никакого удовольствия», — отметила рассказчица.

Она добавила, что ее парень перестал инициировать секс. «Теперь, каждый раз, когда я пытаюсь заняться сексом, он переключается на то, чтобы доставить мне удовольствие языком или пальцами, но я отказываюсь, потому что чувствую себя нежеланной и непонятой», — заключила она.

В комментариях к посту девушке посоветовали откровенно поговорить с партнером и предложить вместе использовать секс-игрушки. Некоторые также порекомендовали парню обратиться к психологу. «Он молод и неопытен, и, вероятно, его единственная ориентир в сексе — порно, где женщины всегда кричат от радости и испытывают оргазм от малейшего прикосновения. В реальной жизни все совсем не так. (...) Объясните ему, что в порно нет правды и что женщины функционируют не так, как он думает. Если не сработает, уходите», — посоветовал еще один комментатор.

