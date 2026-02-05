Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:00, 5 февраля 2026Забота о себе

Девушка пожаловалась на потерявшего интерес к сексу после потери девственности бойфренда

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom  

18-летняя пользовательница Reddit пожаловалась на своего 18-летнего бойфренда, который потерял интерес к сексу. По словам девушки, причиной проблемы стала ее потребность в стимуляции клитора.

Автор поста рассказала, что они с парнем встречаются четыре месяца, и уточнила, что они стали первыми сексуальными партнерами друг у друга. Девушка посетовала на то, что ее парень до сих пор не понимает, что большинству женщин недостаточно только проникновения, чтобы достичь оргазма, поэтому обижается, если партнерша стимулирует клитор во время интимной близости.

«Искра в нем погасла, он подавлен, потому что думает, что я не хочу его, что он лишний и что он не доставляет мне никакого удовольствия», — отметила рассказчица.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

Она добавила, что ее парень перестал инициировать секс. «Теперь, каждый раз, когда я пытаюсь заняться сексом, он переключается на то, чтобы доставить мне удовольствие языком или пальцами, но я отказываюсь, потому что чувствую себя нежеланной и непонятой», — заключила она.

В комментариях к посту девушке посоветовали откровенно поговорить с партнером и предложить вместе использовать секс-игрушки. Некоторые также порекомендовали парню обратиться к психологу. «Он молод и неопытен, и, вероятно, его единственная ориентир в сексе — порно, где женщины всегда кричат от радости и испытывают оргазм от малейшего прикосновения. В реальной жизни все совсем не так. (...) Объясните ему, что в порно нет правды и что женщины функционируют не так, как он думает. Если не сработает, уходите», — посоветовал еще один комментатор.

Ранее мужчины и женщины обсудили фантазии, которые считают самыми стыдными или такими, в которых точно нельзя признаться. Многие пользователи отметили, что мечтают исчезнуть из своей настоящей жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это ядерный террор». 5 февраля истек ключевой договор между Россией и США по ограничению ядерного оружия. Чем это грозит?

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    ООН призвала Россию и США возобновить переговоры по контролю над вооружениями

    В Киеве рассказали о реакции Трампа после удара ВС России

    Женщина встретила маньяка по прозвищу «Саффолкский душитель» и осталась жива

    Девушка пожаловалась на потерявшего интерес к сексу после потери девственности бойфренда

    В России предупредили о риске начала ядерной гонки

    Генсек НАТО оказался в опасной ситуации во время визита в Киев

    В России предложили создать отечественный аналог Roblox

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok