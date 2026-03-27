19:13, 27 марта 2026

Мужчина помог любовнице расправиться с ее свекровью

В Индии женщина убила свекровь, которая мешала ее отношениям с любовником
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock / Fotodom

В Индии мужчина помог любовнице расправиться с ее свекровью. Об этом сообщает Times of India.

36-летняя Ранджана Верма вместе с 21-летним любовником Раджаном Шармой, который снимал комнату в ее доме, напала на 69-летнюю свекровь Нирмалу Деви. Они связали женщине руки и ноги, а затем задушили ее. Чтобы замести следы, преступники отключили камеры видеонаблюдения в доме на два часа, а затем скрылись на машине. При этом они дистанционно включили систему наблюдения через мобильный телефон.

План пары рухнул, когда 18-летний сын Вермы вернулся домой около четырех часов дня и обнаружил бабушку без сознания со связанными конечностями. Юноша поднял тревогу, сообщил отцу и попытался дозвониться до матери. Опасаясь разоблачения, Верма и Шарма вернулись домой и попытались инсценировать ограбление. При этом Верма делала вид, что убита горем, и утверждала, что их не было дома в момент происшествия.

Полиция заподозрила неладное, обнаружив, что домашние камеры были отключены в момент преступления, в то время как записи с уличных видеокамер зафиксировали, как Верма покидала дом вместе с любовником. Служебная собака привела сыщиков прямо к Шарме, который заметно нервничал. Задержанный признался, что четыре года состоял в отношениях с замужней женщиной и именно свекровь выступала против их связи. Обоим предъявлены обвинения, они арестованы.

Материалы по теме:
Убийство по-канадски. В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Убийство по-канадски.В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
22 мая 2021
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021

Ранее сообщалось, что в Индии женщина откусила часть пениса мужу. Это произошло во время похода в театр, где мужчина застал жену с любовником.

    Последние новости

    «Жаль быть такой глупой в 50 лет». Медведев напомнил Каллас об истории Эстонии после ее слов о принадлежности Донбасса

    Путин оценил 10-летний вклад Росгвардии в борьбу с преступностью

    В России отреагировали на заявление о расколе НАТО

    Ближневосточная страна подписала меморандум с Украиной

    В Европе решили не ждать снижения цен на нефть и газ

    США и Израиль атаковали завод по производству уранового концентрата в Иране

    В Москве спасли съевшего наполнитель для кошачьего туалета бигля

    Спутника найденной в братской могиле в Таиланде россиянки арестовали

    Появились новые подробности о поиске пропавших на Волге подростков

    США и Израиль атаковали ядерный комплекс с тяжеловодным реактором в Иране

    Все новости
