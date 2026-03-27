В Индии женщина убила свекровь, которая мешала ее отношениям с любовником

В Индии мужчина помог любовнице расправиться с ее свекровью. Об этом сообщает Times of India.

36-летняя Ранджана Верма вместе с 21-летним любовником Раджаном Шармой, который снимал комнату в ее доме, напала на 69-летнюю свекровь Нирмалу Деви. Они связали женщине руки и ноги, а затем задушили ее. Чтобы замести следы, преступники отключили камеры видеонаблюдения в доме на два часа, а затем скрылись на машине. При этом они дистанционно включили систему наблюдения через мобильный телефон.

План пары рухнул, когда 18-летний сын Вермы вернулся домой около четырех часов дня и обнаружил бабушку без сознания со связанными конечностями. Юноша поднял тревогу, сообщил отцу и попытался дозвониться до матери. Опасаясь разоблачения, Верма и Шарма вернулись домой и попытались инсценировать ограбление. При этом Верма делала вид, что убита горем, и утверждала, что их не было дома в момент происшествия.

Полиция заподозрила неладное, обнаружив, что домашние камеры были отключены в момент преступления, в то время как записи с уличных видеокамер зафиксировали, как Верма покидала дом вместе с любовником. Служебная собака привела сыщиков прямо к Шарме, который заметно нервничал. Задержанный признался, что четыре года состоял в отношениях с замужней женщиной и именно свекровь выступала против их связи. Обоим предъявлены обвинения, они арестованы.

