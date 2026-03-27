На Украине рассказали о заговоре против правительства

«Страна.ua»: На Украине готовится заговор против правительства

На Украине готовится заговор против правительства президента страны Владимира Зеленского и премьер-министра Юлии Свириденко. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«Запланированное на начало апреля голосование в Раде за повышение налогов может иметь решающее значение для судьбы нынешнего правительства Украины», — указано в сообщении.

Как отмечает издание, голосование может быть провальным, поскольку не наберет достаточного количества голосов, о чем говорит и настроение депутатов из правящей фракции «Слуга народа».

Это, по мнению авторов, может свидетельствовать о плане по реализации главной текущей задачи «антизеленской коалиции» по отставке правительства Свириденко, что приведет к тому, что Зеленский не сможет сформировать новое правительство «под себя» и потеряет большую часть фактической власти в стране.

Ранее стало известно о кризисе в парламенте Украины. По информации «РБК-Украина», главной проблемой, вызывающей кризис, депутаты назвали Свириденко и ее правительство.