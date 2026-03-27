США предупредили о проблемах с поставками оружия Украине из-за войны в Иране

Politico: США предупредили союзников о проблемах с поставками оружия

Администрация президента США Дональда Трампа предупредила союзников о предстоящих проблемах поставок оружия Украине из-за войны в США. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Politico.

«Представители администрации Трампа начали предупреждать другие страны о том, что поставки американского оружия на Украину могут быть прекращены в ближайшие месяцы, поскольку Пентагон отдает приоритет его использованию в войне в Иране», — говорится в публикации.

Отмечается, что под сокращение поставок также попадут ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США продолжили поставки ракет Patriot Украине, несмотря на конфликт с Ираном. При этом он отметил, что Киев получает не так много Patriot, как ему нужно.