16:05, 27 марта 2026Путешествия

Турист 10 дней жил в транзитной зоне аэропорта из-за ситуации на Ближнем Востоке

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Matt Hunt / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Турист из США 10 дней жил в транзитной зоне аэропорта Таиланда из-за отказа во въезде и ситуации на Ближнем Востоке. Об этом он рассказал в видео, опубликованном на странице @rastagraphy в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на него обратило внимание издание The Thaiger.

Генерал-майор полиции Катхаторн Кхамтианг, командующий иммиграционным отделом, рассказал, что мужчина прибыл из Сингапура в аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке 15 марта, но сотрудники безопасности отказали ему во въезде. Кхамтианг объяснил решение тем, что путешественник «не выглядел как турист».

Согласно правилам, таких отдыхающих обычно отправляют обратно в страну гражданства, либо же организовывают рейс до пункта назначения. Всеми этими вопросами должна заниматься авиакомпания, а не аэропорт, добавил генерал-майор полиции. Однако, как известно, у туриста из США сначала не оказалось денег для возвращения в Америку, и он провел в транзитной зоне аэропорта 10 дней. Все это время авиаперевозчик игнорировал его запросы. В это время мужчина записал много видео о своей рутине в воздушной гавани, которые собрали много просмотров. Улететь домой ему удалось лишь 21 марта. Не уточняется, кто оплатил его билет.

Ранее россияне застряли в холодном аэропорту Финляндии из-за атаки БПЛА на Санкт-Петербург. Пассажиров сначала около четырех часов держали в салоне самолета, а потом перевели в отдельное помещение в финском аэропорту и дали еду и воду.

