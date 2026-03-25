Россияне застряли в холодном аэропорту Финляндии из-за атаки БПЛА на Петербург

Около 200 россиян застряли в аэропорту Хельсинки из-за атаки БПЛА на Петербург

Около 200 россиян застряли в аэропорту столицы Финляндии Хельсинки из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Санкт-Петербург. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что самолет авиакомпании Nesma Airlines летел в Северную столицу из египетской Хургады и должен был сесть в Пулково в полночь. Однако из-за введенных в аэропорту ограничений ему пришлось приземлиться в Хельсинки.

По данным источника, пассажиров сначала около четырех часов держали в салоне самолета, а потом перевели в отдельное помещение в финском аэропорту и дали еду и воду. Туристы пожаловались на холод внутри терминала, но сотрудники воздушной гавани решили эту проблему и принесли им пледы. Кроме того, россиянам предоставили священника и психолога.

По предварительным данным, борт должен вылететь из Хельсинки в Санкт-Петербург в 17:20. Ограничения в аэропорту российского города уже сняты.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково, который был закрыт всю ночь из-за угрозы атаки БПЛА, отменили и задержали на вылет более 70 рейсов. Воздушная гавань не работала 25 марта с 00:53 до 09:18.

