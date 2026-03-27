В Кремле заявили о планах Путина о вручении важной награды

12:41, 27 марта 2026Россия

Песков: Путин вручит в Кремле личный штандарт директора войск Нацгвардии
Майя Назарова

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин вручит в Кремле личный штандарт директора войск Нацгвардии. О важной награде от главы государства заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в Кремле состоится торжественное мероприятие по случаю десятилетия Росгвардии.

Песков отметил, что до этого Путин поздравил в видеообращении всех, кто имеет отношение к Нацгвардии. «Он вручит личный штандарт директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации», — поделился представитель Кремля.

Личными штандартами являются особо почетные персонифицированные знаки отличия руководящих должностных лиц Вооруженных сил России. Они считаются символом их воинского долга и личной ответственности за руководство формированиями войск.

Указ о создании Росгвардии был подписан 5 апреля 2016 года. Однако профессиональный праздник сотрудников службы приходится на другую дату — 27 марта. Именно в этот день в 1811 году вышел указ императора Александра I «О формировании батальонов внутренней стражи».

