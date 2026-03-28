ФБР предложило награду за информацию о взломавших почту его главы хакерах

ФБР предложило награду за информацию о хакерах, взломавших почту Пателя

Федеральное бюро расследований (ФБР) США предложило награду за информацию о хакерах, взломавших почту его главы Кэша Пателя, передает РИА Новости.

Ведомству известно о злоумышленниках, получивших доступ к личной переписке директора. По программе Госдепартамента «Награды за правосудие» сообщивший необходимые для идентификации взломщиков сведения может получить до десяти миллионов долларов.

ФБР добавило, что иранская группировка Handala Hack Team неоднократно нацеливалась на американских чиновников. В почте Кэша Пателя не было правительственной информации.

Ранее стало известно, что почту главы ФБР взломали иранские хакеры. В интернете были опубликованы фото Пателя и другие документы.

