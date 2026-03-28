Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:03, 28 марта 2026Интернет и СМИ

ФБР предложило награду за информацию о взломавших почту его главы хакерах

Кэш Патель. Фото: CNP / Globallookpress.com

Федеральное бюро расследований (ФБР) США предложило награду за информацию о хакерах, взломавших почту его главы Кэша Пателя, передает РИА Новости.

Ведомству известно о злоумышленниках, получивших доступ к личной переписке директора. По программе Госдепартамента «Награды за правосудие» сообщивший необходимые для идентификации взломщиков сведения может получить до десяти миллионов долларов.

ФБР добавило, что иранская группировка Handala Hack Team неоднократно нацеливалась на американских чиновников. В почте Кэша Пателя не было правительственной информации.

Ранее стало известно, что почту главы ФБР взломали иранские хакеры. В интернете были опубликованы фото Пателя и другие документы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа подозрительная деталь перед атакой дронов ВСУ на Россию из Прибалтики

    Трамп назвал главную ошибку мировых лидеров

    В Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни в России

    Трамп призвал к уважению к Китаю

    Трамп на форуме в Майами предложил аудитории поговорить о сексе

    Девочка из Дагестана прочитала Путину стихотворение

    ФБР предложило награду за информацию о взломавших почту его главы хакерах

    Трамп назвал Байдена человеком с очень низким IQ из-за помощи Киеву

    Трамп допустил прекращение поддержки НАТО из-за действий альянса

    Ушедший из России технический гигант захотел зарегистрировать новый товарный знак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok