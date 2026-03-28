На Украине признали невозможность выйти на границы 1991 года

Советник Зеленского Подоляк заявил о невозможности выйти на границы 1991 года

Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о невозможности для Вооруженных сил Украины выйти на границы 1991 года. Слова Подоляка приводит РИА Новости.

Как признал Подоляка, цена попытки вернуть Украину к границам, актуальным на момент распада СССР, будет слишком велика.

Мы пока не вернем контроль над всеми территориями Михаил Подоляк

Ранее сообщалось, что зону специальной военной операции захотели расширить за счет территории стран НАТО. Реализовать эту идею предложил российский военблогер Михаил Звинчук в ответ на пролет украинских беспилотников над территорией стран Балтии.