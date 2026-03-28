Очевидцы рассказали о взрывах в Смоленской области

Несколько взрывов прогремело в районе города Вязьма Смоленской области, об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Очевидцы рассказали, что слышали громкие звуки около 00:20 ночи, от них сработала сигнализация у машин.

«Также местные утверждают, что в одном из районов виден небольшой пожар около жилого дома», — говорится в публикации.

По предварительной информации, силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотников. Официального подтверждения на данный момент не поступало.

Ранее в Севастополе сообщили об отражении атаки ВСУ. Как уточнил губернатор Михаил Развожаев, военные сбили как минимум две воздушных цели.