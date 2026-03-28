В Раде обвинили министра обороны Украины в коррупции и провале борьбы с бусификацией

Депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев обвинил нового министра обороны Украины Михаила Федорова в коррупционных схемах и провале борьбы с принудительной мобилизацией, так называемой бусификацией, чем ему еще в январе поручил заниматься президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает «Страна.ua».

Поводом для обострения конфликта между парламентариями и главой ведомства стало заявление нардепа Ярослава Железняка с прогнозом о том, что у Зеленского никаких шансов на победу на выборах нет, а потому основная конкуренция развернется между экс-главкомом ВСУ, ныне послом Украины в Лондоне Валерием Залужным, главой офиса президента Кириллом Будановым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Федоровым.

«В эпоху постправды неважно, кто ты есть, чем ты занимаешься и как на самом деле идет бусификация. Важно, что о твоей яркой презентации напишут или не напишут СМИ», — заявил Гетманцев.

Он также обвинил Федорова в том, что он блокирует неудобные ему публикации, вынуждая редакторов удалять некоторые фрагменты из текстов.

Ранее Верховная Рада сорвала голосование по законопроекту, от которого зависит выделение Европейским союзом (ЕС) кредита на 90 миллиардов евро. Принятие документа является одним из ключевых обязательств Украины для получения финансирования от МВФ.