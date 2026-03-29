14:51, 29 марта 2026

В США заявили о продаже арсеналов Асада в обмен на кокаин

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Связанные с бывший президентом Сирии Башаром Асадом структуры якобы продавали оружие в Колумбию в обмен на кокаин. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

В частности, американские власти полагают, что двоюродный брат Асада Антуан Кассис должен был из Южной Америки доставить 500 килограммов кокаина в обмен на поставки вооружений колумбийским партизанам из Армии национального освобождения (ELN). Они должны были получить гранатометы и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые Сирия получила от Ирана. Самих связей с Исламской Республикой Кассис не имел.

Однако родственник сирийского президента был задержан США. По данным американской стороны, Кассис выстроил через ливанскую группировку «Хезболла» схему, через которую могло пройти более 82 миллионов долларов. Предполагается, что Дамаск мог в обход санкций получать с этого доход за счет взимания налога при заходе в сирийский порт Латакия.

8 февраля журнал The Atlantic сообщал, что незадолго до свержения Асад был «отстранен и одержим видеоиграми». По данным издания, ни одна из стран Ближнего Востока не хотела смены власти в Сирии, поэтому ряд государств предлагал Асаду свою помощь, однако тот отказался. Главы внешнеполитических ведомств некоторых стран пытались дозвониться до бывшего президента Сирии за несколько дней до его ухода с поста, но тот не отвечал.

