Дмитрий Медведев высмеял поехавшего по странам Персидского залива Зеленского

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял поехавшего по странам Персидского залива президента Украины Владимира Зеленского. Видео с комментарием он опубликовал в своем Telegram-канале.

Медведев раскритиковал перемещающегося по миру политика, назвав Украину «изчезающим государством».

«Так смешно смотреть, как зеленое насекомое скачет по странам залива и предлагает защиту от дронов. Какой-то сюр. Американские базы своих союзников защитить не смогли, а исчезающее государство типа готово и "мы умеем". Тогда куда следующий вояж? Ближе всего по интересам этого персонажа Тихуанский картель, ну или картель "Синалоа". Он же потребитель этой продукции, а картелям тоже дроны нужны для перевозки спецгрузов и для борьбы с конкурентами», — гневно высказался Медведев.

