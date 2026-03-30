Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
16:18, 30 марта 2026Спорт

Илюмжинов захотел включения шахмат в программы летних и зимних Олимпиад

Кирсан Илюмжинов захотел включения шахмат в программы летних и зимних Олимпиад
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Бывший глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов, желающий вернуться на этот пост, высказался о главных задачах организации. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По его словам, нужно сделать шахматы олимпийским видом спорта. «Программа-минимум — это войти в олимпийскую программу, а программа-максимум — чтобы шахматы были представлены и на летних, и на зимних Играх», — заявил Илюмжинов.

В июле 2025 года Илюмжинов заявил о планах баллотироваться на пост президента ФИДЕ. Выборы пройдут в сентябре 2026-го в Узбекистане.

Функционер покинул ФИДЕ в 2018 году после включения его в санкционный список США. Место главы организации занял его соотечественник Аркадий Дворкович, который руководит ФИДЕ в настоящее время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok