Кирсан Илюмжинов захотел включения шахмат в программы летних и зимних Олимпиад

Бывший глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов, желающий вернуться на этот пост, высказался о главных задачах организации. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По его словам, нужно сделать шахматы олимпийским видом спорта. «Программа-минимум — это войти в олимпийскую программу, а программа-максимум — чтобы шахматы были представлены и на летних, и на зимних Играх», — заявил Илюмжинов.

В июле 2025 года Илюмжинов заявил о планах баллотироваться на пост президента ФИДЕ. Выборы пройдут в сентябре 2026-го в Узбекистане.

Функционер покинул ФИДЕ в 2018 году после включения его в санкционный список США. Место главы организации занял его соотечественник Аркадий Дворкович, который руководит ФИДЕ в настоящее время.