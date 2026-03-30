Информация о списании долгов с помощью госпитализации в психбольницу оказалась фейком

Данные о списании кредитов с помощью попадания в психбольницу не подтвердились

Распространившееся в соцсетях и Telegram-каналах сообщение о возможности быстро списать долги с помощью госпитализации в психиатрическую больницу является фейком. Российские законы допускают признание договоров недействительными при наличии психического расстройства, но это не освобождает от возврата средств.

Пользовательница соцсети Threads (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) с ником miiiu__miiiu написала, как узнала о том, что, если попасть в лечебное учреждение, все кредиты немедленно аннулируются. Пост быстро распространился в сети, где стал подаваться как очень простой способ избавиться от задолженностей.

На самом деле это очень опасный совет, который вводит людей в заблуждение. Российское законодательство действительно предусматривает возможность для заемщика признать заключенные договоры недействительными из-за психического расстройства, это закреплено в Гражданском кодексе РФ. «Ничтожна сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства», — сказано в статье 171. Однако есть важная оговорка — заемщик обязан вернуть полученные средства или же пройти процедуру банкротства, если не может этого выполнить.

Процедура банкротства на самом деле позволяет списать долги, но влечет за собой серьезные последствия, которые перечислены в Федеральном законе N 127-ФЗ. Так, в течение пяти лет с даты завершения процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры гражданин не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам без указания на факт своего банкротства. Кроме того, человек лишается возможности занимать ряд должностей сроком до 10 лет. Также в рамках дела о банкротстве имущество должника (кроме единственного жилья, если оно не в ипотеке) может быть реализовано с торгов для расчета с кредиторами. Помимо прочего, на период процедуры суд может ввести ограничения — запрет на самостоятельное распоряжение доходами и выезд за границу. Наконец, стоит помнить, что даже после завершения банкротства не списываются долги по алиментам, возмещению вреда жизни и здоровью, зарплате, а также по требованиям кредиторов, возникшим после подачи заявления.

Информация о возможности списать долги с помощью госпитализации в психиатрическую больницу не получила широкого распространения в СМИ. Ряд источников выпустили материалы с опровержением этих данных — «Царьград», «НВ».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».