Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:28, 30 марта 2026

Казахстанского рэпера оштрафовали за оскорбление человеческого достоинства

Суд в Москве оштрафовал рэпера Ганвеста за оскорбление человеческого достоинства
Андрей Шеньшаков

Кадр: Плюшки / YouTube

Суд в Москве оштрафовал рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов) за распространение информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность. Об этом стало известно из пресс-релиза, оказавшегося в распоряжении «Ленты.ру».

Сообщается, что Таганский районный суд столицы признал казахстанского артиста виновным в совершении административного правонарушения по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ.

«В тексте одного из треков содержится информация в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, а также демонстрирует неуважение к обществу», — говорится в заявлении суда.

Гоминову назначили наказание в виде штрафа в размере 95 тысяч рублей.

Ранее рэпер Ганвест, заявил, что «почистит» свои старые треки от пропаганды наркотиков. Музыкант, который стал мемом благодаря фразам «пэпэ, шнейне, ватафа», отметил, что серьезно воспринял обвинения в адрес своего старого творчества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok