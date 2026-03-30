Казахстанского рэпера оштрафовали за оскорбление человеческого достоинства

Суд в Москве оштрафовал рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов) за распространение информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность. Об этом стало известно из пресс-релиза, оказавшегося в распоряжении «Ленты.ру».

Сообщается, что Таганский районный суд столицы признал казахстанского артиста виновным в совершении административного правонарушения по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ.

«В тексте одного из треков содержится информация в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, а также демонстрирует неуважение к обществу», — говорится в заявлении суда.

Гоминову назначили наказание в виде штрафа в размере 95 тысяч рублей.

Ранее рэпер Ганвест, заявил, что «почистит» свои старые треки от пропаганды наркотиков. Музыкант, который стал мемом благодаря фразам «пэпэ, шнейне, ватафа», отметил, что серьезно воспринял обвинения в адрес своего старого творчества.