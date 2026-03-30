17:52, 30 марта 2026

Раскрыт самый выгодный для покупки тип квартир

Риелтор Зобнина: Выгоднее всего покупать квартиры 2016-2021 годов
Александра Качан (Редактор)

В 2026 году выгоднее всего покупать квартиры 2016-2021 годов постройки. Такие объекты подойдут как для проживания, так и для инвестиций, рассказала риелтор Юлия Зобнина в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, в первую очередь стоит обратить внимание на квартиры, которые находятся в собственности дольше пяти лет, так как продавец сможет реализовать их по полной стоимости без налоговой нагрузки. Кроме того, в такие объекты можно заселиться сразу: в большинстве случаев в них уже выполнен ремонт. Еще одно преимущество — более доступная по сравнению с новостройками цена. Относительно новая вторичка также привлекательна с точки зрения инвестиций.

Среди рисков при покупке вторичного жилья Зобнина отметила скрытый износ коммуникаций или возможность возникновения проблем с документами.

Ранее сообщалось, что в России подорожала вторичка. По итогам неполного первого квартала 2026 года стоимость квадратного метра такого жилья в крупных городах выросла на 3,5 процента.

