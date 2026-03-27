В России изменились цены на вторичку

«Циан»: Вторичное жилье в России подорожало на 3,5 %

По итогам неполного первого квартала 2026 года стоимость квадратного метра вторичного жилья в крупных российских городах выросла на 3,5 процента. Об этом говорится в исследовании «Циан», передает РИА Новости.

Сейчас средняя цена квадрата составляет 150 тысяч рублей. Темпы роста в январе и феврале оказались максимальными за последние два года — плюс 1,2 процента и плюс 1,3 процента соответственно. Высокие продажи в конце года вымыли с рынка бюджетные объекты, а часть продавцов на фоне роста спроса увеличила цены. При этом к марту рост цен замедлился до плюс 0,8 процента.

Положительную динамику зафиксировали в 37 городах из 40 исследованных. Сильнее всего «вторичка» подорожала в Ижевске (плюс 7 процентов за квартал), Ленинградской области (плюс 6,3 процента) и Нижнем Новгороде (плюс 6,1 процента). В Москве цены выросли на шесть процентов, до 404,2 тысячи рублей за квадрат, а в Санкт-Петербурге — на 5,2 процента, до 272,4 тысячи рублей.

