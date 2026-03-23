17:13, 23 марта 2026

Названы города России с самыми дорогими квартирами

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В России самые дорогие квартиры в новостройках продают в Москве. Города страны с наиболее высокими ценами на строящееся жилье назвал президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин, его слова передает aif.ru.

В столице один квадратный метр в массовом сегменте «первички» стоит в среднем 350 тысяч рублей. В некоторых районах цены могут достигать 400 тысяч рублей за «квадрат», уточнил эксперт. Второе место по уровню цен занимает Санкт-Петербург — там «квадрат» в новостройках стоит в среднем 240-250 тысяч рублей.

«Среди региональных рынков к дорогим относятся также Московская область, Сочи и ряд курортных территорий юга России, где стоимость "квадрата" в малогабаритных квартирах сопоставима с Москвой и превышает 300 тысяч рублей за квадратный метр», — добавил Шурыгин.

Ранее риелтор назвал регионы России с самыми дешевыми квартирами. Так, локациями с наиболее доступными новостройками оказались Ингушетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Один квадратный метр в новостройках этих регионов стоит в среднем 50-80 тысяч рублей — это в 2-3 раза ниже, чем в среднем по стране.

