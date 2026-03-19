19:21, 19 марта 2026

Названы регионы России с самыми дешевыми квартирами

Нина Ташевская
Фото: Александр Иванов / РИА Новости

В России есть регионы, где квартиры стоят в 2-3 раза дешевле среднего по стране уровня. Локации с наиболее доступным жильем на первичном и вторичном рынках назвал президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин в беседе с aif.ru.

«Если смотреть на регионы в среднем, то самые низкие цены за квадратный метр в новостройках сегодня демонстрирует ряд субъектов с невысоким спросом и сложной социально‑экономической ситуацией», — заявил риелтор.

В качестве примера специалист привел Ингушетию, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкессию. Один квадратный метр в новостройках этих регионов стоит в среднем 50-80 тысяч рублей — это в 2-3 раза ниже, чем в среднем по России.

Помимо этого, новые квартиры по цене 70-80 тысяч рублей за «квадрат» можно приобрести в некоторых регионах Центральной России и на Урале — в Псковской, Оренбургской, Курганской, Брянской и Смоленской областях.

«На вторичном рынке самый дешевый "квадрат" фиксируется в Курганской, Смоленской, Астраханской, Ульяновской областях и некоторых северных территориях, где встречаются квартиры по 40-80 тысяч рублей за метр», — рассказал Шурыгин.

В городах с населением более 100 тысяч человек наиболее доступные варианты жилья предлагают в Магнитогорске, Черкесске, Копейске, Шахтах, Нижнем Тагиле и Пскове. Типовую однокомнатную квартиру площадью около 35 квадратных метров можно купить менее чем за 3,5 миллиона рублей — то есть до 100 тысяч рублей за «квадрат», заключил эксперт.

Ранее стало известно, что самую дешевую квартиру рядом с метро в Москве получится купить за 3,6 миллиона рублей.

