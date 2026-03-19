19:07, 19 марта 2026Экономика

Раскрыта цена самой дешевой квартиры рядом с метро в Москве

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Фото: Александр Иванов / РИА Новости

В марте 2026 года самую дешевую в Москве квартиру рядом с метро продают за 3,6 миллиона рублей. Цену наиболее доступного жилья в пешей доступности от подземки раскрыли эксперты агентства недвижимости «Араника Эстейт» в своем исследовании, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

С таким бюджетом можно приобрести «однушку» площадью 19,1 квадратного метра в Молжаниновском районе Москвы. Дом 1960 года постройки находится на Новосходненском шоссе, в 12 минутах ходьбы от ближайшей станции метро.

Аналитики отметили, что больше всего рядом с метро продают двухкомнатных квартир — объем предложения в пределах 15 минут пешком до станции подземки достигает 5288 объектов. На втором месте находятся трешки — число таких вариантов достигает 5009. Меньше всего с подобными характеристиками однокомнатных квартир (3144 объекта) и студий (624 объекта).

Ранее стало известно, что самая дешевая квартира у метро в Санкт-Петербурге стоит 5,2 миллиона рублей.

    Последние новости

    Две страны ЕС заблокировали выделение Украине кредита на 90 миллиардов. Финансирование ВСУ находится под угрозой

    Стало известно состояние Седоковой на фоне судов с семьей Тиммы

    Володин отреагировал на рекомендации Минздрава о цвете одежды для медиков

    Туристы устроили пожар на пляже российского курорта и попали на видео

    Монахи знаменитого монастыря устроили драку на церемонии покаяния

    В отношении критиковавшей главкома ВСУ депутата Рады возбудили четыре уголовных дела

    Генералу Росгвардии запросили 12 лет колонии за поставки ружей «Выжигатель»

    Бывшая модель Playboy ответила на критику груди и сорвала овации

    Минфин отказался помогать «Газпрому» и нефтяным компаниям

    Россиянка отменила поездку и отсудила у турагента сумму в 2,5 раза больше заплаченной

    Все новости
