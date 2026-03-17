21:58, 17 марта 2026ЭкономикаЭксклюзив

Раскрыта цена самой дешевой квартиры у метро в Петербурге

Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЦены на квартиры

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Стоимость самой дешевой квартиры у метро в Санкт-Петербурге, продававшейся на вторичном рынке города в феврале 2026 года, составила 5,2 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» раскрыли эксперты агентства недвижимости «Невский Простор».

Речь идет о «двушке», расположенной на юго-востоке Петербурга, на Запорожской улице в доме 1984 года постройки. Ее площадь — 33,1 квадратных метра. Лот находится в пределах десяти минут пешком от станции метро «Обухово».

«В ноябре 2025 года минимальный бюджет входа составлял четыре миллиона рублей — за студию площадью 22 квадратных метра в Василеостровском районе, на 12-й линии Васильевского острова, в доме 1889 года постройки», — поделились информацией специалисты.

Ранее стало известно, что стоимость самой дешевой квартиры в новостройках Сочи со сдачей в нынешнем году оценили в девять миллионов рублей.

