Экономика
12:01, 5 марта 2026Экономика

Названа цена самой дешевой квартиры в Сочи

Цена самой дешевой квартиры в новостройках Сочи составила 9 миллионов рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В феврале 2026 года стоимость самой дешевой квартиры в Сочи на первичном рынке жилья с вводом в нынешнем году составила 9 миллионов рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Сочи.

Речь идет о квартире-студии, расположенной в Хостинском районе в одном из строящихся домов в микрорайоне Бытха. Ее площадь — 22,8 квадратного метра. Отмечается, что отделка объекта не предусмотрена. Специалисты уточнили, что в конце декабря 2025 года он продавался по более высокой цене.

Ранее сообщалось, что стоимость самой дешевой квартиры-студии в столице на первичном рынке недвижимости оценили в 4,3 миллиона рублей.

