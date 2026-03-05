Названа цена самой дешевой квартиры в Сочи

Цена самой дешевой квартиры в новостройках Сочи составила 9 миллионов рублей

В феврале 2026 года стоимость самой дешевой квартиры в Сочи на первичном рынке жилья с вводом в нынешнем году составила 9 миллионов рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Сочи.

Речь идет о квартире-студии, расположенной в Хостинском районе в одном из строящихся домов в микрорайоне Бытха. Ее площадь — 22,8 квадратного метра. Отмечается, что отделка объекта не предусмотрена. Специалисты уточнили, что в конце декабря 2025 года он продавался по более высокой цене.

Ранее сообщалось, что стоимость самой дешевой квартиры-студии в столице на первичном рынке недвижимости оценили в 4,3 миллиона рублей.