Экономика
14:45, 4 марта 2026Экономика

Названа цена самой дешевой квартиры-студии в Москве

Стоимость самой дешевой квартиры-студии в Москве оценили в 4,3 миллиона рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В феврале 2026 года стоимость самой дешевой квартиры-студии в Москве на первичном рынке жилья составила 4,3 миллиона рублей. Соответствующую информацию «Ленте.ру» назвали эксперты Агентства инвестиций в недвижимость Москвы.

Специалисты отметили, что в октябре 2025-го наиболее бюджетная студия в столице продавалась дешевле, за 3,75 миллиона рублей. При этом удешевление, уточнили они, связано не со снижением стоимости квадратного метра, а с характеристиками конкретных лотов.

Что касается самой маленькой студии в новостройках города на данный момент, она оценивается в 9,81 миллиона рублей. Ее площадь — 14,1 «квадрата». Аналитики добавили, что стоимость квадратного метра в этом объекте превышает 695 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что самая дешевая квартира-студия в Петербурге в феврале продавалась за 3,5 миллиона рублей.

