Названа цена самой дешевой квартиры-студии в Петербурге

Стоимость самой дешевой студии в Петербурге оценили в 3,5 миллиона рублей

В конце января 2026 года стоимость самой дешевой квартиры-студии на первичном рынке жилья в Санкт-Петербурге составила 3,5 миллиона рублей. Информацию об объекте «Ленте.ру» назвал эксперт рынка недвижимости Георгий Патанин.

Речь идет о лоте, расположенном в Пушкинском районе города. Его площадь — менее 20 квадратных метров. Сдать объект планируют в 2027 году. Уточняется, что он продается без отделки.

В свою очередь, наиболее дорогая студия в Петербурге находится в Петроградском районе. За 102,4 миллиона рублей новому владельцу достанется квартира метражом 56,4 «квадрата». Таким образом, она практически в 30 раз дороже самого бюджетного варианта.

Ранее стало известно, что стоимость самой дешевой квартиры в новостройке в центре Петербурга оценили в 6,99 миллиона рублей.