Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:41, 11 февраля 2026Экономика

Названа цена самой дешевой квартиры в центре Петербурга

Стоимость самой дешевой новостройки в центре Петербурга оценили в 6,99 млн руб.
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В феврале 2026 года приобрести самую дешевую квартиру в историческом центре Санкт-Петербурга на первичном рынке жилья удастся за 6,99 миллиона рублей. Цену объекта «Ленте.ру» назвали эксперты агентства «Генератор недвижимости».

Речь идет об апартаментах-студии, находящихся в районе Лиговского проспекта. Площадь лота в Центральном районе города — 19,88 квадратного метра.

Что касается наиболее бюджетных квартир в новостройках в трех других центральных районах Петербурга, в Василеостровском районе такая недвижимость продается за 7,1 миллиона рублей и имеет площадь 34,6 квадратного метра. В Адмиралтейском районе за самый дешевый объект на «первичке» метражом 20,3 «квадрата» понадобится отдать 7,9 миллиона рублей. В Петроградском районе минимальное предложение оказалось заметно дороже — студии площадью около 23,6 квадратного метра оцениваются выше 13 миллионов рублей и относятся к проектам с вводом после 2028 года.

Ранее сообщалось, что самая дешевая квартира в Москве с видом на Кремль выставлена на продажу за 24 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине захотели провести переговоры с Путиным в Москве

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    Премьер-министр страны СНГ приехал в Киев и заговорил на украинском

    Бритни Спирс продала все свои хиты

    Туристка стала жертвой стрельбы после ссоры с отцом-алкоголиком из-за Трампа

    Лавров указал на позор ООН из-за Донбасса

    Раскрыт ключевой свидетель в деле о расправе педофила над 9-летним мальчиком

    В России отреагировали на сообщения о готовности украинской делегации приехать в Москву

    В МОК отреагировали на нарушение украинским скелетонистом запрета на провокационный шлем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok