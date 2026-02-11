Названа цена самой дешевой квартиры в центре Петербурга

Стоимость самой дешевой новостройки в центре Петербурга оценили в 6,99 млн руб.

В феврале 2026 года приобрести самую дешевую квартиру в историческом центре Санкт-Петербурга на первичном рынке жилья удастся за 6,99 миллиона рублей. Цену объекта «Ленте.ру» назвали эксперты агентства «Генератор недвижимости».

Речь идет об апартаментах-студии, находящихся в районе Лиговского проспекта. Площадь лота в Центральном районе города — 19,88 квадратного метра.

Что касается наиболее бюджетных квартир в новостройках в трех других центральных районах Петербурга, в Василеостровском районе такая недвижимость продается за 7,1 миллиона рублей и имеет площадь 34,6 квадратного метра. В Адмиралтейском районе за самый дешевый объект на «первичке» метражом 20,3 «квадрата» понадобится отдать 7,9 миллиона рублей. В Петроградском районе минимальное предложение оказалось заметно дороже — студии площадью около 23,6 квадратного метра оцениваются выше 13 миллионов рублей и относятся к проектам с вводом после 2028 года.

