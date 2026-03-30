Ректора украинского вуза уличили в оргиях со студентками

Ректора Киевского национального университета уличили в оргиях со студентками

Ректора Киевского национального университета Владимира Бугрова уличили в оргиях со студентками. Об этом пишет Telegram-канал «Инсайдер.UA».

«Студпарламент объявил о массовой акции протеста 1 апреля и прямо требует отстранения ректора Владимира Бугрова по причине интимных видео, разлетевшихся по соцсетям», — сказано в публикации.

Ректор украинского вуза устраивал оргии со студентками прямо в аудитории. Отмечается, что это не первый подобный случай, интимные переписки Бугрова со студентками обнаружили впервые в 2022 году, в 2024 году петиция за увольнение ректора набрала 25 тысяч подписей.

