16:56, 30 марта 2026

Модель с фото в обнаженном виде и в кокошнике стала консулом Украины

Почетным консулом Украины в Доминиканской Республике стала ню-модель Якимова
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: @viktoriiayakimova

Почетным консулом Украины в Доминиканской Республике стала ню-модель Виктория Якимова. Об этом пишет украинское издание Telegraf.

Как сообщается, Якимова родилась в Одессе, окончила Одесский государственный экономический университет и в настоящее время работает в компании по разработке программного обеспечения для логистических компаний V-tersolutions. Однако ранее девушка долгое время работала в модельном бизнесе и принимала участие в съемках откровенного характера.

Издание также обнаружило на странице Якимовой в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) публикацию с упреками в адрес властей Доминиканской Республики из-за недостаточных усилий по привлечению в страну корпорации Google для переезда русскоязычного отделения из России в 2022 году. Также журналисты и пользователи соцсетей упрекнули девушку из-за публикации фото в кокошнике в соцсетях.

Ранее украинская модель Мария Ковальчук, которую изувечили в Дубае, сообщила об угрозах. Она заявила, что не получала никаких уведомлений с предписаниями явиться на заседание суда по делу о клевете или ознакомиться с делом.

