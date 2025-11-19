Изувеченная в Дубае украинская модель сообщила об угрозах

Участники вечеринки в Дубае грозились разобраться с семьей модели Ковальчук

Украинская модель Мария Ковальчук, которую изувечили в Дубае, сообщила об угрозах. Соответствующий комментарий приводит aif.ru.

Известно, что участники вечеринки подали в суд на манекенщицу за клевету. Однако Ковальчук заявила, что не получала никаких уведомлений с предписаниями явиться на заседание или ознакомиться с делом. При этом она отметила, что участники вечеринки начали ей угрожать. По словам модели, они грозились приехать в Норвегию, чтобы разобраться с ее семьей. «Говорили, чтобы я попрощалась с дедушкой и сестрой. Распространяли мои фото в стиле ню и угрожали, что через блогеров будут скидывать мои снимки», — рассказала она.

Из-за угроз девушка обратилась 10 сентября к норвежским правоохранителям, которые уже открыли дело и предоставили ее семье тревожную кнопку для вызова полиции по геолокации. Манекенщица не показала журналистам издания фото кнопки, поскольку делать это запрещено, но предоставила электронную версию поданного в суд иска.

Ранее дочь российского бизнесмена Антона Мерцалова Александра, которую Ковальчук обвинила в побоях, рассказала свою версию происшествия в Дубае. По ее словам, Марию никто в отеле не удерживал.

