12:52, 19 ноября 2025Ценности

Обвиненная в побоях украинской модели рассказала свою версию происшествия в Дубае

Обвиненная в побоях модели в Дубае Мерцалова: Ковальчук никто не удерживал
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Дочь российского бизнесмена Антона Мерцалова Александра, которую украинская модель Мария Ковальчук обвинила в побоях, рассказала свою версию происшествия в Дубае. Соответствующий комментарий публикует Aif.ru.

Наследница предпринимателя заявила, что Ковальчук никто не удерживал. По ее словам, она, находясь под действием наркотиков, сама выбежала из отеля и оказалась на стройке.

Мерцалова подчеркнула, что манекенщица обвинила компанию в случившемся ради хайпа. Из-за этого молодые люди решили подать на нее в суд за клевету и взыскать с нее 55 миллионов рублей. «Суд идет. Иск подан на Украину, в ОАЭ и Норвегию», — отметила собеседница издания.

Кроме того, Мерцалова рассказала, что Ковальчук подстрекала знакомых и друзей травить ее и другую участницу вечеринки Милену Долганову в соцсетях. При этом девушка отметила, что этим также занималась мать модели. «О ее матери я вообще молчу. Взрослая женщина, занимается травлей нас. Причем уже всем давно понятно, что они врут. Она пишет, что мы — девушки легкого поведения, а ее дочь святая», — заключила Мерцалова.

В марте Ковальчук пропала в Дубае после вечеринки в компании двух мужчин. Позже ее нашли на обочине дороги с переломами ног и позвоночника и доставили в больницу.

