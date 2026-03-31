21:18, 31 марта 2026

На Западе назвали «единственный выход» для бойцов ВСУ

Le Monde: В ВСУ стремительно растет число дезертиров
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Stringer / Reuters

На Украине стремительно увеличивается число военнослужащих, самовольно покидающих места службы. Об этом пишет французское издание Le Monde со ссылкой на дезертира Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как утверждается в материале, по мере того, как перспектива окончания конфликта отдаляется, изнуренные украинские бойцы все чаще покидают пункты дислокации.

«Для многих дезертирство кажется единственным выходом. Учитывая впечатляющие масштабы этого явления и перегруженность судебной системы, многие больше даже не пытаются скрываться и возвращаются к гражданской жизни в тылу, не опасаясь ареста», — отмечается в публикации. Это стало «чрезвычайной ситуацией национального масштаба», подчеркивает издание.

Ранее на Украине анонсировали вынужденное решение по мобилизации. Близкий к офису президента Украины Владимира Зеленского источник отметил, что страну ожидают непопулярные решения по вопросам бронирования и самовольного оставления части.

    Последние новости

    «Такое невозможно без согласия НАТО». Дроны ВСУ ударили по России с территории Прибалтики. Какую роль сыграл в этом альянс?

    Президент Болгарии пожаловалась на «неадекватное» соглашение с Украиной

    Зеленскому и Каллас сделали зловещее предсказание

    Changan начнет производство популярного седана в Казахстане

    Сборная России не забила пенальти и сыграла вничью с Мали

    Премьер страны ЕС раскритиковал Зеленского

    Иран сообщил об ударе по американским пилотам

    Нетаньяху рассказал о «новых союзах» против Ирана

    МИД Ирана высказался о прекращении огня и выдвинул требование

    ВСУ ударили по трем регионам России

    Все новости
