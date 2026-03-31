На Украине стремительно увеличивается число военнослужащих, самовольно покидающих места службы. Об этом пишет французское издание Le Monde со ссылкой на дезертира Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Как утверждается в материале, по мере того, как перспектива окончания конфликта отдаляется, изнуренные украинские бойцы все чаще покидают пункты дислокации.
«Для многих дезертирство кажется единственным выходом. Учитывая впечатляющие масштабы этого явления и перегруженность судебной системы, многие больше даже не пытаются скрываться и возвращаются к гражданской жизни в тылу, не опасаясь ареста», — отмечается в публикации. Это стало «чрезвычайной ситуацией национального масштаба», подчеркивает издание.
Ранее на Украине анонсировали вынужденное решение по мобилизации. Близкий к офису президента Украины Владимира Зеленского источник отметил, что страну ожидают непопулярные решения по вопросам бронирования и самовольного оставления части.