Le Monde: В ВСУ стремительно растет число дезертиров

На Украине стремительно увеличивается число военнослужащих, самовольно покидающих места службы. Об этом пишет французское издание Le Monde со ссылкой на дезертира Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как утверждается в материале, по мере того, как перспектива окончания конфликта отдаляется, изнуренные украинские бойцы все чаще покидают пункты дислокации.

«Для многих дезертирство кажется единственным выходом. Учитывая впечатляющие масштабы этого явления и перегруженность судебной системы, многие больше даже не пытаются скрываться и возвращаются к гражданской жизни в тылу, не опасаясь ареста», — отмечается в публикации. Это стало «чрезвычайной ситуацией национального масштаба», подчеркивает издание.

Ранее на Украине анонсировали вынужденное решение по мобилизации. Близкий к офису президента Украины Владимира Зеленского источник отметил, что страну ожидают непопулярные решения по вопросам бронирования и самовольного оставления части.