Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:05, 31 марта 2026Мир

Президент Польши получил травму во время награждения в США

Fakt: Президент Польши Навроцкий травмировал большой палец на награждении в США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий. Фото: Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий получил травму пальца во время награждения представителей польской диаспоры в Далласе в США. Об этом написала газета Fakt.

В публикации отмечается, что на церемонии Навроцкий постоянно смотрел на свой большой палец. «Несколько мгновений спустя президенту наложили пластырь, что заметили внимательные фотографы», — подчеркнули в статье.

Журналисты предположили, что Навроцкий порезался о булавку одной из медалей. Однако точная причина его травмы неизвестна. В своей речи польский лидер не упомянул произошедшее.

Ранее экс-президент Анджей Дуда упал в воду с доски для серфинга во время отдыха на побережье Балтийского моря. «Когда президент упал, экстренные службы быстро прибыли ему на помощь», — написала газета Fakt.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok